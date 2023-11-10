 
مباشر

فقدان طائرة خفيفة في الشرق الأقصى الروسي

أخبار روسيا

فقدان طائرة خفيفة في الشرق الأقصى الروسي
Sputnik
طائرة من طراز "أن-2"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/we5m

أفاد متحدث باسم النيابة الروسية بفقدان طائرة خفيفة من طراز "آن-2"، على متنها 3 أشخاص في مقاطعة تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي.

إقرأ المزيد
مقتل 12 شخصا في حادث تحطم طائرة في الأمازون بالبرازيل (فيديو)
مقتل 12 شخصا في حادث تحطم طائرة في الأمازون بالبرازيل (فيديو)

وأضاف المتحدث أن الطائرة كانت تنقل بضائع من مدينة بيفيك إلى قرية بوليارني بالمقاطعة، وأن النيابة العامة للنقل تحقق في ملابسات الحادث.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن مصدر في وزارة الطوارئ أن الاتصال بالطائرة فقد خلال ظروف جوية صعبة وتساقط كثيف للثلوج، وأن الطائرة ربما اصطدمت أثناء هبوطها بتلة بالقرب من قرية بوليارني، حيث لم ترسل إشارة استغاثة.

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا