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مقتل 12 شخصا في حادث تحطم طائرة في الأمازون بالبرازيل (فيديو)

أخبار العالم

مقتل 12 شخصا في حادث تحطم طائرة في الأمازون بالبرازيل (فيديو)
Globallookpress
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لقي 12 شخصا على متن طائرة صغيرة مصرعهم في حادث تحطم صباح الأحد في منطقة الأمازون بالبرازيل.

سقطت الطائرة بالقرب من المطار الرئيسي في ريو برانكو، عاصمة ولاية أكري، بحسب المكتب الصحفي للحاكم غلادسون كاميلي.

أظهر مقطع مصور لموقع التحطم على وسائل التواصل الاجتماعي حطاما مشتعلا في غابة.

 

المصدر: AP

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