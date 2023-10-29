مقتل 12 شخصا في حادث تحطم طائرة في الأمازون بالبرازيل (فيديو)

لقي 12 شخصا على متن طائرة صغيرة مصرعهم في حادث تحطم صباح الأحد في منطقة الأمازون بالبرازيل.

سقطت الطائرة بالقرب من المطار الرئيسي في ريو برانكو، عاصمة ولاية أكري، بحسب المكتب الصحفي للحاكم غلادسون كاميلي.

A small plane carrying 12 individuals crashes in the Amazon, in western Brazil, resulting in the tragic loss of all aboard.#Brazil#PlaneCrashpic.twitter.com/wO2xMC2sZ5 — NewsAlerts Global (@NewsAlertsG) October 29, 2023

أظهر مقطع مصور لموقع التحطم على وسائل التواصل الاجتماعي حطاما مشتعلا في غابة.

المصدر: AP