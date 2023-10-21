إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مقاطعات أوكرانية

أظهرت بيانات الخرائط بوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعات كيروفوغراد وبولتافا وسومي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف بأوكرانيا.

وبحسب بيانات الخرائط، دوت صافرات الإنذار في المقاطعات المشار إليها في وقت واحد تقريبًا (حوالي الساعة 00.50 بتوقيت موسكو).

وفي وقت سابق، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعة كييف.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي