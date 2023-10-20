خبير عسكري يسمّي الأهداف التي سيختار الجيش الأوكراني مهاجمتها بصواريخ ATACMS

تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، عن عدم جدوى تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى رغم خطورتها.

وجاء في المقال: تحدثت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال عن أن الولايات المتحدة نقلت سرًا عددًا صغيرًا من صواريخ ATACMS الأمريكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا. وتم إيصال هذه الصواريخ إلى الأراضي الأوكرانية سرا. وينتظرون من هذا السلاح أن يزيد قدرات القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد.

وقد أكد فلاديمير زيلينسكي استخدام الجيش الأوكراني لصواريخ ATACMS. كما قال النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، إن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت بيرديانسك باستخدام صواريخ ATACMS. وقد شهدت هذه المدينة تفعيل الدفاعات الجوية، ووقعت عدة انفجارات، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي الصدد، قال مدير متحف قوات الدفاع الجوي، يوري كنوتوف: "اتفقت واشنطن وكييف، في سبتمبر الماضي، على أن تقوم الولايات المتحدة بتزويدها بمجموعة من صواريخ ATACMS، لكنهما لم تتحدثا عنها علنًا. لذا، فإن المكان والزمان واستخدامها ستشكل مفاجأة بالنسبة لروسيا. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة وأوكرانيا بذلك. يجري الرهان على المفاجأة، وبالتالي النجاح المحتمل للهجوم".

"من حيث خصائصها، فإن النموذج الأول من ATACMS يشبه إلى حد كبير صاروخ Tochka-U. وقد أسقطنا هذه الصواريخ الأوكرانية سوفيتية الصنع بأعداد كبيرة. ويحمي نظام الدفاع الجوي الروسي منها بنجاح يصل إلى 90% تقريبًا. القوات المسلحة الأوكرانية، بطبيعة الحال، على علم بذلك".

وبالتالي، فـ "من وجهة نظر عسكرية، فائدة هذا العرض ليست كبيرة. لكن يجب أن نتذكر أن أوكرانيا تواجه الآن مشاكل في الهجوم على وجه التحديد في اتجاه بيرديانسك. وبالتالي، لا يمكن استبعاد أن يحاولوا بطريقة ما تغيير الوضع على خط المواجهة".

وخلص كنوتوف إلى أن الولايات المتحدة لديها نموذج آخر طويل المدى من ATACMS، وقد يجري نقله أيضًا في المستقبل إلى القوات المسلحة الأوكرانية. فقد "جرى التخطيط، في الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة لإخراج هذا النوع من الصواريخ من الخدمة".

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