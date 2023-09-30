صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا ودوي انفجارات تسمع في خاركوف

أظهرت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوي صفارات الإنذار فجر اليوم الأحد، معلنة عن حالة تأهب من الغارات الجوية في معظم مناطق أوكرانيا، كما سمع دوي انفجارات في خاركوف.

وتم إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في مقاطعات أوديسا ونيكولايف وكيروفوغراد وفينيتسا وخميلنيتسكي وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وخاركوف وسومي وتشرنيغوف.

كما أفادت صحيفة "أوبشيستفيوني" الأوكرانية عبر قناتها في "تلغرام"، عن سماع دوي انفجار هز مقاطعة خاركوف في شمال شرق البلاد.

وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أولى هذه الضربات كانت ردا على هجوم إرهابي نظمته كييف على جسر القرم.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، يجري تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية على المقاطعات الأوكرانية كل يوم تقريبا.

المصدر: RT