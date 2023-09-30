الجيش الروسي يوجه ضربات صاروخية دقيقة على أهداف للقوات الأوكرانية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير نقطة تحميل معدات عسكرية تابعة للواء منفصل من مشاة البحرية للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف بضربة صاروخية دقيقة.

وقالت الوزارة في بيان: "حددت وسائل استخبارات القوات المسلحة الروسية في منطقة نيكولايف موقع تحميل قطار بمعدات عسكرية مدرعة تابعة للواء البحري المنفصل الثامن والثلاثين التابع للقوات الأوكرانية، بهدف تعزيز القوات الأوكرانية على خط الاتصال القتالي".

وأضاف البيان: "تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم النظام الصاروخي الأرضي، الذي وجه ضربة دقيقة أسفرت عن تم تدمير نقطة التحميل".

كما دمرت القوات الروسية بضربة صاروخية منطقة تمركز وحدات لواء ميكانيكي منفصل تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من كوراخوفو على محور دونيتسك.

وأشارت الوزارة، إلى أن الضربة الصاروخية دمرت "منطقة تركيز وحدات اللواء الميكانيكي المنفصل 72 للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة كوراخوفو بدونيتسك".

وكما أوضحت وزارة الدفاع الروسية، فإنه نتيجة للضربة الصاروخي من الأنظمة الأرضية، تم تدمير المركبات المدرعة والذخيرة والأسلحة والأفراد لدى العدو.

المصدر: RT