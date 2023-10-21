أردوغان وزيلينسكي يبحثان النزاع الأوكراني والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حسبما أفادت الرئاسة التركية.

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وقالت الرئاسة التركية في بيان لها "إن المحادثة تناولت، إضافة إلى النزاع الروسي الأوكراني، كذلك التصعيد بين إسرائيل وفلسطين والأزمة الإنسانية في المنطقة".

وأضاف البيان أن أردوغان شدد خلال الاتصال على إمكانية حل النزاعات في المنطقة، ولا سيما الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بالطرق السلمية، مؤكدا أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك.

من جانبه، كتب زيلينسكي عبر "تلغرام": "لقد ناقشنا الجولة المقبلة من المفاوضات بصيغة السلام، والتي ستعقد في مالطا (نهاية أكتوبر) وستشارك فيها تركيا فيها بصوتها وموقفها المرموقين".

وذكر زيلينسكي أن المحادثة تطرقت أيضا إلى موضوع مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، اتفقت كييف وأنقرة على ضرورة ضمان حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني.

يذكر أن أردوغان دان بشدة بدء إسرائيل بقصف قطاع غزة إثر هجوم 7 أكتوبر، وفرض حصار مطبق على سكانه، واصفا قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة بأنه "مجزرة وإعدام".

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن تضامنه مع إسرائيل التي تعرضت "لهجوم وقح واسع النطاق"، حسب تعبيره، وقال إن إيران هي عدو مشترك لإسرائيل وأوكرانيا.

المصدر: "الأناضول"