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حاكم مقاطعة بيلغورود يعلن إسقاط 3 مسيرات فوق المقاطعة

أخبار روسيا

حاكم مقاطعة بيلغورود يعلن إسقاط 3 مسيرات فوق المقاطعة
Sputnik
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أكد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 مسيرات في سماء مقاطعة بيلغورود.

وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "أسقط نظام الدفاع الجوي 3 مسيَّرات في أجواء مقاطعة بيلغورود، ووفقا للبيانات الأولية، لا توجد إصابات".

وكان أعلن غلادكوف في وقت سابق مقتل 3 أشخاص بحطام مسيرة أوكرانية دمرتها الدفاعات الجوية.

وتتعرض بيلغورود بصورة منتظمة لقصف وهجمات مسيّرات من أوكرانيا، وفي نهاية الشهر الماضي سبتمبر، أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 9 صواريخ أطلقتها قوات كييف على المقاطعة من راجمات "أوراغان".

 

المصدر: تاس

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