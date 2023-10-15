الدفاع الروسية تعلن إسقاط 27 طائرة مسيرة أوكرانية في كورسك وبيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت ليلا 27 طائرة أوكرانية مسيرة، 18 منها كانت فوق مقاطعة كورسك و2 فوق مقاطعة بيلغورود.

وذكرت الوزارة في بيان: "تم الليلة صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، سبعة وعشرين طائرة مسيرة أوكرانية، منها 18 طائرة فوق مقاطعة كورسك واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود".

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.

المصدر: RT