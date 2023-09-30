 
مباشر

83% من سكان المناطق الجديدة تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الروسية

أخبار روسيا

83% من سكان المناطق الجديدة تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الروسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4z0

أعلنت متحدثة الداخلية الروسية إيرينا فولك أن 83٪ من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الروسية.

إقرأ المزيد
بوتين يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيد انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
بوتين يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيد انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا

وأضافت: "في الفترة من 5 أكتوبر 2022 وحتى 30 سبتمبر 2023 أصدرت بطاقات الهوية لأكثر من 2.2 مليون مواطن من سكان مناطق روسيا الجديدة، ومنذ عام 2019 حصل أكثر من 3 ملايين نسمة من سكان المناطق الجديدة على الجنسية الروسية".

وتابعت: "83% من المواطنين في المناطق الجديدة تقدموا بطلبات الحصول على بطاقات الهوية الروسية".

وأشارت إلى أن 150 مركزا تابعة لدائرة الهجرة الروسية افتتحت في المناطق الجديدة لتقلي طلبات الجنسية ومنح الثبوتيات.

ولفتت إلى أن فرقا متنقلة تابعة لإدارة الهجرة تقدم خدماتها لسكان المناطق الريفية، وتزور المعاقين والمسنين غير القادرين على مراجعة فروع الهجرة في المناطق الجديدة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا