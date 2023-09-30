83% من سكان المناطق الجديدة تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الروسية

أعلنت متحدثة الداخلية الروسية إيرينا فولك أن 83٪ من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الروسية.

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وأضافت: "في الفترة من 5 أكتوبر 2022 وحتى 30 سبتمبر 2023 أصدرت بطاقات الهوية لأكثر من 2.2 مليون مواطن من سكان مناطق روسيا الجديدة، ومنذ عام 2019 حصل أكثر من 3 ملايين نسمة من سكان المناطق الجديدة على الجنسية الروسية".

وتابعت: "83% من المواطنين في المناطق الجديدة تقدموا بطلبات الحصول على بطاقات الهوية الروسية".

وأشارت إلى أن 150 مركزا تابعة لدائرة الهجرة الروسية افتتحت في المناطق الجديدة لتقلي طلبات الجنسية ومنح الثبوتيات.

ولفتت إلى أن فرقا متنقلة تابعة لإدارة الهجرة تقدم خدماتها لسكان المناطق الريفية، وتزور المعاقين والمسنين غير القادرين على مراجعة فروع الهجرة في المناطق الجديدة.

المصدر: تاس