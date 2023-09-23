بوتين يهنئ بيوم النمر

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التهنئة بحلول "يوم النمر"، كافة المنظمين والمشاركين والضيوف في الأحداث المخصصة للاحتفال بهذه المناسبة.

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره للمختصين الذين يهيئون الظروف لحياة آمنة للنمور في منطقة آمور بالشرق الأقصى الروسي.

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وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين: "أيها الأصدقاء الأعزاء! أهنئكم بحلول يوم النمر. وأوجه كلمات شكر خاصة للعلماء وللمختصين في علم الأحياء وللعاملين في المحميات وللحراس والمتطوعين. وبفضل تفانيهم إلى حد كبير، يتم بنجاح تنفيذ برامج علمية وبحثية جادة، وتتم تهيئة الظروف لحياة آمنة للنمور البرية في آمور، ويتم تعزيز التزام مجتمعنا بقيم الثقافة البيئية واحترام الحياة البرية".

ووفقا للرئيس بوتين، يعتبر يوم النمر أحد أبرز الأحداث في الحياة الاجتماعية والثقافية للشرق الأقصى الروسي والبلاد بأكملها.

وشدد رئيس الدولة على أنه يتم تنظيم هذا العيد على مستويات عالية ورفيعة ويشارك في ذلك كل من يهمه مصير النمر الذي يعد سيد التايغا في منطقة آمور".

المصدر: نوفوستي