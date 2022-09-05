بوتين: عدد نمور آمور زاد بنسبة 40% منذ سنة 2010

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ترحيبه بالمشاركين في المنتدى الدولي الثاني لحماية النمور، إن عدد النمور زاد بنسبة 40% منذ عام 2010، وفي الوقت نفسه اختفى في عدد من البلدان.

ووصف بوتين منطقة بريموري الواقعة في الشرق الأقصى الروسي بأنها أحد المناطق الرئيسية التي يعيش فيها نمر آمور.

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وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن يكون الحوار بين العلماء من مختلف البلدان مثمرا في هذا المجال.

وأوضح أن تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات مع أولئك الذين حققوا النجاح في الحفاظ على النمور، له أهمية خاصة.

وأشار بوتين إلى أن حوالي 750 نمرا يعيشون في غابات التايغا في الشرق الأقصى، وذلك نتيجة للتدابير والإجراءات المنهجية التي تم اتخاذها.

وانطلقت أعمال المنتدى الدولي الثاني حول حماية النمور، اليوم الاثنين خلال افتتاح "منتدى الشرق الاقتصادي".

وعقد المنتدى الأول في عام 2010 في سان بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي