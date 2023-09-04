بوتين يمنح عائلة داغستانية تضم خمسة معلمين وسام "المجد الأبوي"

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بمنح عائلة ديبيرماغوميدوف من داغستان وسام المجد الأبوي، لتربيتهم خمسة أبناء أصبح 4 منهم معلمين.

وجاء في المرسوم "يمنح وسام وسام المجد الأبوي لماغوميد غيغونايفيتش ديبيرماغوميدوف، وباتيمات كامالوفنا ديبيرماغوميدوفا، من جمهورية داغستان".

وتعيش عائلة ديبيرماغوميدوف في قرية أغادا في منطقة غونيبسكي في داغستان، وحسبما أفادت الخدمة الصحفية لإدارة المنطقة قام الزوجان بتربية خمسة أطفال، أربعة منهم أصبحوا معلمين.

وقال مصدر: "لفترة طويلة، عمل ماغوميد كمدير مدرسة، وهو الآن يقوم بالتدريس في إحدى المدارس. والدته ربة منزل. له خمسة أطفال: ثلاثة أبناء وبنتان. تلقى أربعة تعليما تربويا عاليا، ويعملون في مدرسة أغادينسكي الثانوية. ,أصبح الابن الأكبر شامل مديرا للمدرسة بعد والده، والابن الأوسط ماغومدراسول هو طبيب في هيئة حماية المستهلك الروسية (روسبوتربنادزور)".

ويمنح وسام "المجد الأبوي" للآباء والأمهات الذين يقومون بتربية أربعة أطفال أو أكثر.

المصدر: نوفوستي