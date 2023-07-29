بوتين: العائلات الروسية الحاصلة على وسام "المجد الأبوي" هم فخر روسيا (فيديو)

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العائلات الروسية التي تم منحها وسام "المجد الأبوي"، بأنهم فخر روسيا، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو معهم.

وقال بوتين مخاطبا العائلات: "بالنظر إليكم، يفهم الجميع مدى أهمية وقيمة سعادة الوالدين والأسرة في الحياة. لا يوجد شيء أفضل، لا شيء أكثر قيمة من عائلة بها العديد من الأطفال. ودعونا نأمل أن يكون لدينا المزيد والمزيد من هذه العائلات، التي تجسد قيما حقيقية وصحيحة وليست مصطنعة".

وشدد بوتين على أن مثل هذه العائلات هي فخر البلاد. ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الآباء يربون أطفالهم في جو من الحب والرعاية والاحترام والدعم المتبادل، وأيضا تقديم مثال رائع للروس الآخرين.

وأضاف: "بالطبع ليس من السهل أحيانا على عائلة كبيرة القيام برحلة ما حتى يتمكن الأطفال من رؤية بلدهم والتعرف عليه وثقافته وتاريخه وتقاليده. وأكرر، أنا سعيد جدا لأنني تمكنت من مساعدتكم في هذا، والمجيء إلى موسكو. أنا متأكد من أن هذه الرحلة ستترك لديكم انطباعات لا تُنسى ومشاعر مشرقة وإيجابية".

ويمنح وسام "المجد الأبوي" للآباء والأمهات الذين يقومون بتربية سبعة أطفال أو أكثر.

المصدر: RT