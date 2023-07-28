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بوتين: اتخذنا موقفا موحدا بالقمة الإفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري

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بوتين: اتخذنا موقفا موحدا بالقمة الإفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري
Globallookpress President Of Russia Office
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم اتخاذ موقف موحد بالقمة الإفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم.

وقال بوتين إن روسيا والدول الإفريقية تؤكد على موقفها من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

وأكد بوتين أنه سيكون هناك آلية عمل وتنسيق بين روسيا وإفريقيا في المرحلة المقبلة.

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وأضاف: "لدينا خطة عمل مع إفريقيا حتى 2026 وهدف لزيادة التبادل التجاري وبنيته التحتية والانتقال للتسويات بالعملات المحلية".

ونوه بأن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات شركائنا الأفارقة خلال أعمال القمة الروسية الإفريقية.

وتابع: "شركاتنا منفتحة لتسليم الشركاء الأفارقة التكنولوجيا وزيادة التعاون الثقافي والرياضي".

وشدد بوتين على أن روسيا ستقدم مساعدة للدول الإفريقية لمحاربة الأوبئة وقد وصلت المبالغ المخصصة لذلك إلى مليار ونصف المليار روبل.

كما أشار إلى أن روسيا ستواصل إمداد الدول الإفريقية بالحبوب على أساس تجاري ومجاني.

يتبع....

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