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زاخاروفا: نساعد إفريقيا للتغلب على ضعف تمثيلها في المحافل الدولية

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زاخاروفا: نساعد إفريقيا للتغلب على ضعف تمثيلها في المحافل الدولية
Legion-Media
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدعم الدول الإفريقية منذ سنوات للتغلب على مشكلة "ضعف تمثيلها" في المنظمات الدولية.

وقالت زاخاروفا لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "نحن نساعد إفريقيا منذ سنوات. وبفضل صوتنا استطاعت التغلب على مشكلة ضعف التمثيل، والدفاع عن مواقفها بشأن المشاكل العالمية.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من دول القارة الإفريقية غير ممثلة على الإطلاق في المنظمات الدولية، بعكس دول الاتحاد الأوروبي.

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ولفتت زاخاروفا: إلى أن الاتحاد الأوروبي أصغر بمرتين من إفريقيا، ومع ذلك يحظى بالتمثيل في مجلس الأمن على أساس التناوب، بالإضافة للعضوية الدائمة".

وأشارت زاخاروفا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي غالبًا ما تعد قرارات جماعية، ومن ثم يتم توزيعها كخيار "تصويت إلزامي" في المحافل الدولية، بينما تصوت دول القارة الإفريقية بشكل فردي، بناءً على أولويات سياستها الخارجية.

المصدر: ريا نوفوستي

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