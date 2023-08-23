في الذكرى الـ80 لمعركة كورسك.. بوتين يفتتح نصبا تذكاريا ويكرم أبطال العملية العكسرية الخاصة (فيديو)

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، نصبا تذكاريا في مقاطعة كورسك، تخليدا للذكرى الـ80 للانتصار في معركة كورسك.

وألقى بوتين كلمة خلال الحفل أشار فيها إلى أهمية هذه المعركة في التاريخ الروسي، حيث منعت هذه المعركة هتلر من تحقيق طموحاته بالتوغل إلى العمق الروسي وشن هجوم جديد شرقا.

وقدم بوتين شخصيا جوائز الدولة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتحديدا طاقم دبابة "أليوشا" الذين منحوا لقب "أبطال روسيا" لهزيمتهم رتلا من المركبات المدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في جبهة زابوروجيه.

المصدر: RT