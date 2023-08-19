"حالة طارئة" في المركبة "لونا- 25" والمختصون يحللون الموقف

تعرضت مركبة "لونا-25" الروسية خلال مهمتها إلى القمر، لحادثة "غير عادية"، الأمر الذي حال دون انتقالها إلى مستوى المدار ما قبل الهبوط بحسب المعايير والإعدادات المحددة لهذا الغرض.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية: "اليوم، وفقا لبرنامج رحلة "لونا-25"، في الساعة 14:10 تم إعطاء تقديم دفعة من أجل انتقال المركبة إلى المدار ما قبل مرحلة الهبوط.

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وأشار البيان إلى أنه "خلال تلك العملية، حدثت حالة طارئة على متن المركبة، ولم تسمح لها بتنفيذ المناورة وفق المعايير المحددة".

ولفتت المؤسسة إلى أن المختصين يعملون حاليا على تحليل هذا الموقف.

هذا وأطلقت روسيا مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية يوم 11 أغسطس الجاري، وفي 13 أغسطس أعلنت "روس كوسموس" عن تشغيل الأجهزة العلمية للمركبة لأبحاث الفضاء وذلك لأول مرة بمركبة "لونا ــ 25" كأول مركبة أوتوماتيكية تم إطلاقها في تاريخ روسيا الحديث إلى القطب الجنوبي للقمر.

ويتمثل الهدف الرئيسي من مهمة "لونا-25" بتنفيذ هبوط سلس لها على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي، واستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تهبط المركبة على سطح القمر في 21 أغسطس.

المصدر: وكالات روسية