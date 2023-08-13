تشغيل الأجهزة العلمية بنجاح على مركبة "لونا ــ 25" الفضائية الروسية

أفادت وكالة روس كوسموس لأبحاث الفضاء، بأنه تم تشغيل الأجهزة العلمية لأول مرة بمركبة "لونا ــ 25" وهي أول مركبة أوتوماتيكية تم إطلاقها في تاريخ روسيا الحديث إلى القطب الجنوبي للقمر.

وأضاف بيان الوكالة، "أنه تم اليوم الأحد، تنفيذ أول عملية تشغيل لمجموعة من المعدات العلمية التي طورها معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية في ظروف الرحلات الفضائية. وأظهرت معلومات القياس عن بعد للخدمة أن جميع الأجهزة تعمل بشكل منتظم".

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ولفتت الوكالة بأنه تم الحصول على بيانات القياس الأولى أثناء الرحلة إلى القمر، وقد بدأ الفريق العلمي بالفعل في معالجتها.

وأطلقت روسيا، الجمعة الماضي، مركبة "لونا-25" إلى القطب الجنوبي للقمر، في حدث تاريخي غير مسبوق، حيث أن القطب الجنوبي للقمر منطقة لم تشهد هبوط مركبة فضاء بسلاسة مطلقا.

ومن المتوقع أن تصل المركبة إلى سطح القمر في 23 أغسطس، في نفس اليوم تقريبا الذي تصل فيه مركبة هندية أطلقت في 14 يوليو

وتستغرق الرحلة من 10 إلى 12 يوما ومدة المهمة عاما واحدا.

وتم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1بي" إلى القطب الجنوبي للقمر بنجاح لأول مرة منذ ما يقارب 50 عاما حاملا مركبة "لونا-25" من محطة فوستوتشني الفضائية.

والهدف الرئيسي من مهمة "لونا-25" هو تنفيذ هبوط سلس لهذه المركبة على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي، واستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد،

المصدر: تاس