"لونا-25" ستدرس تأثير الرياح الشمسية على القمر

ذكرت أكاديمة العلوم الروسية ان مركبة "لونا-25" التي أطلقتها روسيا ستستخدم في دراسة تأثير الرياح الشمسية على القمر.

وحول الموضوع قال المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء في الأكاديمية، ليف زيليوني: "إحدى الأدوات الموجودة في مركبة لونا-25 الروسية ستستخدم لدراسة تأثير الرياح الشمسية على القمر".

وأضاف: "الرياح الشمسية تنتشر من الشمس بسرعة 400-500 كلم/ثا، وهذه الرياح تتم عرقلتها عند الأرض بواسطة المجال المغناطيسي لكوكبنا، وأحيانا تخترق الجزيئات هذا الدرع وتؤدي إلى ظهور الشفق القطبي. القمر ليس لديه غلاف جوي أو مجال مغناطيسي كما لدى الأرض، لذا فإن الرياح الشمسية تصيب سطحه مباشرة، وستتم دراسة التفاعلات الناتجة عن هذا الأمر بواسطة محلل كتلة الطاقة ARIES-L الموجود في مركبة لونا-25 الروسية التي أطلقت إلى القمر".

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وكانت روسيا قد أطلقت مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في 11 أغسطس الجاري، وفي 13 أغسطس أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تشغيل الأجهزة العلمية في هذه المركبة، وأن المركبة من المفترض أن تدخل مدار القمر في 16 أغسطس، ومن المتوقع أن تهبط على سطحه في 21 أغسطس.

المصدر: فيستي