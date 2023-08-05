كشفت صحيفة "كوميرسانت" عن متهمة جديدة بمحاولة اغتيال رئيسة تحرير شبكة RT الروسية مارغريتا سيمونيان، بجريمة خططت لها استخبارات كييف للانتقام من سيمونيان المعروفة بمواقفها الوطنية.

وذكرت الصحيفة أنه ثبت في التحقيق ضلوع مشبوهة عمرها 16 عاما في نشاط عناصر تنظيم "باراغرف-88" النازي المدعوم من استخبارات كييف.

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وكشف التحقيق أن المشبوهة المذكورة كانت تستجرّ العمال المهاجرين من آسيا الوسطى إلى أماكن خالية ينتظرهم فيها نازيون يعتدون عليهم بالضرب والتعذيب ويصورون جرائمهم وينشرونها على الإنترنت.

وقالت الصحيفة: "فيديوهات الاعتداءات المنشورة على "تيلغرام"، رصدتها المخابرات الأوكرانية التي جندت مجموعة من النازيين للتجسس على سيمونيان والممثلة كسينيا سوبتشاك".

وأعلن الأمن الروسي مؤخرا إحباط محاولة لاغتيال سيمونيان المعروغة بمواقفها الوطنية، وتم القبض على كافة عناصر الخلية النازية المذكورة.

المصدر: "كوميرسانت"