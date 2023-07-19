بوتين: الحقيقة أقوى سلاح ضد الدجل ولذلك أغلق الغرب RT

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحقيقة هي أقوى وأشد سلاح ضد الأكاذيب والدعاية المشبعة بهذه الأكاذيب.

وأشار الرئيس بوتين، في كلمته خلال جلسة مجلس الإشراف في المنظمة غير الربحية المستقلة "روسيا - أرض الفرص"، إلى التضييق الذي تعرضت له شبكة RT في الغرب.

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وأضاف: " في الواقع يتم في كل مكان، إغلاق مصدر المعلومات الوحيد الموجه إلى الجمهور الغربي. المقصود هنا Russia Today. يغلقون هذه القناة في كل مكان هناك ويخلقون العقبات أمامها لأنهم يخافون من الحقيقة، بما في ذلك من جانب الذين ينتمون إلى دول غربية والذين يعملون لصالح روسيا اليوم" .

وتابع الرئيس بوتين متحدثا مع الصحفية الفرنسية كريستيل نيهان: "بالمناسبة، سأطلب من الزملاء من الوسط الإعلامي لكي يقدموا المساعدة لك لتتمكني من توسيع إمكانياتك. بما في ذلك Russia Today و Sputnik. Russia Today كما اعتقد، تبث بست لغات، بما في ذلك الفرنسية. أما سبوتنيك، في رأيي، فبأكثر من ثلاثين لغة".

ويشار إلى أن كريستل وصلت إلى دونباس في عام 2016 للعمل كمراسلة عسكرية وتقديم الحقيقة حول المنطقة للجمهور الناطق بالفرنسية. وهي تعمل حاليا في مشروع Donbass Insider.

وقال الرئيس بوتين: "ذكرتم أننا نقول الحقيقة دائما. على الأغلب، الحقيقة هي أقوى سلاح ضد الأكاذيب والدعاية المشبعة بهذه الأكاذيب".

المصدر: وكالات