التلاميذ الروس يفوزون بـ5 ميداليات ذهبية في أولمبياد الفيزياء الدولي بطوكيو

أحرز التلاميذ الروس 5 ميداليات ذهبية في أولمبياد الفيزياء الدولي الذي أجري في طوكيو اليابانية الذي شارك فيه طلاب المدارس الثانوية من 80 دولة.

وأشارت الخدمة الصحفية لوزارة التربية الروسية إلى أن المشاركين استعرضوا مهارتها وكفاءاتهم في القسمين النظيري والعملي من المسابقة التي تجرى منذ العام 1967.

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وقال وزير التربية الروسي سيرغي كرافتسوف إن " منتخبنا أكد مرة أخرى بأن مستوى التعليم الهندسي في بلادنا عال، وذلك بفضل البنية التحتية المدرسية الواسعة النطاق وإمكانيات جديدة قدّمها مشروع "التعليم" القومي" والمناهج المدرسية المتوازنة، الأمر الذي يدفع بالشباب نحو التركيز على المسارات التقنية".

وقال ناطق باسم وزارة التربية إن الميداليات الذهبية نالها كل من فياتشيسلاف بوبكوف من المدرسة الـ1589 في موسكو ورومان بورتسيف، فسيفولود دوليا، ألكسندر يرشوف من مدرسة "كابيتسا" للعلوم الطبيعية ويغور بوتابوف من المدرسة التابعة لمركز المهارة التربوية.

المصدر: نوفوستي