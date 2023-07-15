قال السيناتور فلاديمير جباروف، إن تحضير نظام كييف لمحاولة اغتيال رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان التي أحبطتها المخابرات الروسية، يدل على الطابع الإرهابي المطلق لسلكات كييف.

وأضاف جباروف، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي ويحمل رتبة جنرال في المخابرات الروسية: "هذا يشير إلى أن النظام الأوكراني أصبح إرهابيا تماما. هذه دولة إرهابية. يجب أن تكون منبوذة بالنسبة للعالم بأسره".

إقرأ المزيد

وشدد جباروف على "ضرورة تكثيف العمل في مجال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة من أجل القضاء على هذا النظام لأنه يجلب الموت والإرهاب".

وقال: "الحق يقال، يبدو أنهم أصيبوا بالانفلات".

واختتم جباروف حديثه قائلا: "يجب علينا جميعا تعزيز يقظتنا وأن نكون حذرين للغاية ... خاصة فيما يتعلق بمن يعبرون الحدود، يأتون إلينا. ربما لا يزال يتعين علينا تعزيز مراقبة ومتابعة هؤلاء الأشخاص".

في وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي (المخابرات الروسية)، أنه أحبط محاولة مجموعة من النازيين الجدد لتنفيذ اغتيال رئيسة تحرير RT وكذلك الصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.

المصدر: نوفوستي