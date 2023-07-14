موسكو: نرصد أكبر نشاط للشركات العسكرية الخاصة الأجنبية والمرتزقة في منطقة العملية الخاصة

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رصد أكبر نشاط للشركات العسكرية الأجنبية الخاصة وعناصرها المرتزقة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقالت زاخاروفا، في بيان على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في الآونة الأخيرة، كنّا نلاحظ أكبر حجم لنشاط الشركات العسكرية الخاصة الأجنبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ونشدّد على تورط المرتزقة في جرائم الجيش الأوكراني".

وأشارت زاخاروفا أيضا إلى أن الشركات العسكرية الخاصة الأجنبية تقدّم بصورة نشطة التدريبات لقوات نظام كييف.

يُشار إلى أنه في وقت سابق، قال الأسير المتشدّد الأوكراني أوليغ كريزينسير، في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، إن تدريب الأوكرانيين الذين تم حشدهم من قبل مدربين أجانب يستمر لمدة شهر واحد فقط في لاتفيا.

ولفت كريزينسير إلى أنه لم يسمح لهم بالتدرّب على استخدام الأسلحة بشكل كاف.

المصدر: تاس