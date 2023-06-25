 
مباشر

قوات "فاغنر" تغادر أراضي مقاطعة ليبيتسك

أخبار روسيا

قوات
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkkn

أعلنت حكومة مقاطعة ليبيتسك جنوب غربي روسيا اليوم الأحد، مغادرة وحدات قوات "فاغنر" العسكرية أراضي المقاطعة، بعد تسوية تمرّدها.

إقرأ المزيد
عودة حركة الطرق إلى طبيعتها في 3 مقاطعات روسية بعد تسوية تمرّد
عودة حركة الطرق إلى طبيعتها في 3 مقاطعات روسية بعد تسوية تمرّد "فاغنر"

وجاء في بيان على "تلغرام": "غادرت وحدات شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة مقاطعة ليبيتسك، بعد أن توقفت فيها مؤخرا".

واستولت قوات من مجموعة "فاغنر" أمس السبت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء يفغيني بريغوجين مؤسس المجموعة قصف القوات الروسية معسكرات "فاغنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريغوجين،  خلصت إلى موافقة "فاغنر" على إنهاء التمرد ووقف التصعيد.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات العصيان المسلح.. إعلان للكرملين وتفاصيل اتفاق بشأن مصير قائد "فاغنر"