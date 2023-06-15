بيسكوف يكشف العناوين العريضة لكلمة بوتين في منتدى بطرسبورغ الدولي

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ستشمل تقييما مفصلا للاقتصاد الروسي، والخطوط العريضة لتطوره.

وأشار بيسكوف في تصريح عبر "القناة الأولى"، إلى أن خطاب بوتين سيركز على ما حققه الاقتصاد الروسي من تطور خلال العام المنصرم.

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وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون، يفضّل الرئيس دائما تقديم تقييم مفصل في المنتدى".

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي بأن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن ينمو في نطاق 1% - 2% خلال العام الجاري، فيما تعاني الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا من هبوط ناتجها المحلي وتضخم غير مسبوق.

وأشار في رسالة لضيوف "المنتدى" إلى أهمية التركيز على تحقيق السيادة التكنولوجية والمالية والحد من عدم المساواة والفقر في العالم.

كما أعرب عن امتنانه لقطاع الأعمال الروسي الذي بذل الكثير من الجهد للتغلب على آثار العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، وأشار إلى أن مجتمع الأعمال الروسي يعمل بنشاط في الواقع الاقتصادي الراهن.

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ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من 14 وحتى 17 يونيو 2023.

وأكدت مؤسسة "روس كونغرس" أن أكثر من 17 ألف شخص من 130 دولة وإقليم أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ لهذا العام.

المصدر: RT