زلزال بقوة 5.2 درجة بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية

أعلن المكتب المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية عن رصده زلزالا بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر بالقرب من السواحل الشرقية لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأشار المكتب في بيان له، إلى أن الزلزال وقع صباح الجمعة 9 يونيو حسب التوقيت المحلي.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 51.2 كلم تحت قاع البحر، على بعد 393 كلم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي التي يبلغ عدد سكانها نحو 163 ألف شخص.

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وكانت أقرب بلدة سكنية على بعد 120 كلم عن بؤرة الزلزال، وهي بلدة أوست كامتشاسك، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 3.5 ألف شخص.

وحسب معطيات الإدارة العامة لوزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا، فإن سكان المدن لم يشعروا بالهزات.

ولم يعلن أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في المنطقة، كما لم يقع أي دمار أو ضحايا بشرية.

المصدر: نوفوستي