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انفجار بالقرب من خط أنابيب النفط في مقاطعة بسكوف الروسية

أخبار روسيا

انفجار بالقرب من خط أنابيب النفط في مقاطعة بسكوف الروسية
Sputnik
أرشيف
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أفاد حاكم مقاطعة بسكوف الروسية مخائيل فيديرنيكوف بوقوع انفجار صباح اليوم السبت في مبنى إداري تابعة لخط أنابيب النفط في منطقة نيفيلسكي بالمقاطعة.

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وكتب فيديرنيكوف في صفحته على "تلغرام": "ألحق انفجار وقع صباح اليوم السبت ضررا بمبنى إداري لخط أنابيب النفط بالقرب من قرية ليتفينوفو بمنطقة نيفيلسكي. ولم يؤد إلى وقوع إصابات".

وأضاف: "وفق المعلومات الأولية، تضرر المبنى في هجوم بمسيرتين. والاستنتاجات النهائية ستكون موجودة بعد انتهاء عمل فريق الطوارئ في المكان".

المصدر: تاس

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