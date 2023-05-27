انفجار بالقرب من خط أنابيب النفط في مقاطعة بسكوف الروسية

أفاد حاكم مقاطعة بسكوف الروسية مخائيل فيديرنيكوف بوقوع انفجار صباح اليوم السبت في مبنى إداري تابعة لخط أنابيب النفط في منطقة نيفيلسكي بالمقاطعة.

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وكتب فيديرنيكوف في صفحته على "تلغرام": "ألحق انفجار وقع صباح اليوم السبت ضررا بمبنى إداري لخط أنابيب النفط بالقرب من قرية ليتفينوفو بمنطقة نيفيلسكي. ولم يؤد إلى وقوع إصابات".

وأضاف: "وفق المعلومات الأولية، تضرر المبنى في هجوم بمسيرتين. والاستنتاجات النهائية ستكون موجودة بعد انتهاء عمل فريق الطوارئ في المكان".

المصدر: تاس