اعتقال 5 أشخاص لمحاولتهم تنفيذ عملية إرهابية في وحدة عسكرية في ريف موسكو

قال مصدر أمني، لصحيفة "إزفيستيا"، إن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكنوا من اعتقال، مجموعة من 5 أشخاص في مدينة بالاشيخا بالقرب من موسكو خططوا لتنفيذ هجوم إرهابي.

ووفقا له، حاول 5 اشخاص التسلل إلى داخل وحدة عسكرية في ريف العاصمة لتنفيذ هجوم إرهابي. وفي سبيل ذلك، قاموا باستطلاع المنطقة المجاورة، وبحثوا عن طرق الهروب بعد تنفيذ الجريمة، ونقلوا وسائل ارتكابها إلى مسرح الجريمة – مواد متفجرة وسريعة الاشتعال وأسلحة أخرى. وخطط المجرمون لتفجير معدات عسكرية موجودة في القاعدة، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من اعتقالهم قبل تنفيذهم للجريمة.

وفي 7 مايو، اعتقل الأمن الروسي مجموعة تخريب أوكرانية خططت لمهاجمة طائرات حربية روسية في مطار سيفيرني بمقاطعة إيفانوفو بواسطة درونات جوية.

إقرأ المزيد

وفي 5 مايو، منع الأمن الروسي وقوع هجوم إرهابي ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه الكهروذرية، وتم اعتقال اثنين من عملاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. وفي 3 مايو تم اعتقال شبكة تخريب أوكرانية خططت لاغتيالات وتفجيرات في شبه جزيرة القرم.

المصدر: إزفيستيا