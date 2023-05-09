الشهب النارية تضيء سماء موسكو احتفاء بعيد النصر على النازية (فيديو)

اختتمت العاصمة الروسية موسكو مراسم الاحتفال بالذكرى الـ78 للنصر على الفاشية والنازية في الحرب العالمية الثانية، بإطلاق كثيف للشهب النارية والأضواء التي زينت سماء المدينة.

وبدأ إطلاق الشهب والمفرقعات الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، في 16 موقعا مختلفا في المدينة "سفيتلانا" و"سلافا" و"روبين" و"أسول" و"فيغا" و"فيوليت"، واستمر 10 دقائق.

وأطلقت الألعاب النارية في حديقة النصر، وحي نوفو بيريديلكينو، وشارع لوجنيتسكي، ومركز المعارض الروسي، وأحياء كوزمينكي وليانوزوفو وإزمايلوفسكي وحدائق "براتييف"، ومناطق أوبروتشيفسكي وبوتوفو الجنوبية، وميتينو والضفة اليسرى لنهر موسكو، ومدينتي زيلينوغراد، وترويتسك بضواحي العاصمة.

وكان أجمل عرض إطلاق الألعاب النارية لتشكل ألوان العلم الروسي، تحية لقدامى المحاربين.

المصدر: نوفوستي + روسكايا غازيتا