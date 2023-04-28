بينهم طفلة 8 سنوات.. ارتفاع عدد قتلى قصف قوات كييف على وسط دونيتسك إلى 9 مدنيين

ارتفع عدد ضحايا القصف الذي شنته قوات كييف على وسط جمهورية دونيتسك إلى 9 قتلى، بحسب بيان المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب في أوكرانيا.

وقال بيان المكتب التمثيلي في "تيلغرام": "نتيجة القصف المكثف على وسط دونيتسك، قتل 9 مدنيين.. ومن بين القتلى 6 نساء و2 من الرجال وفتاة صغيرة تبلغ الثامنة من عمرها".

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت سلطات دونيتسك الشعبية بمقتل 7 مدنيين إثر سقوط صاروخ أصاب حافلة ركاب وسط مدينة دونيتسك.

وقال عمدة مدينة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، في منشور، إن صاروخا أوكرانيا أصاب حافلة ركاب أثناء قصف مدينة دونيتسك ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وفقا للبيانات الأولية.

من جهتها قالت وزارة الصحة في جمهورية دونيتسك إن القصف الأوكراني الذي طال أرجاء مختلفة في مدينة دونيتسك اليوم تسبب بإصابة 19 شخصا بينهم عاملان في المجال الطبي وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى، بعضهم إصابته خطيرة.

المصدر: تاس