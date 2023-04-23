دونيتسك.. قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني

لقيت امرأتان مصرعهما، وأصيبت ثالثة، جراء القصف الأوكراني على مدينة ماكييفكا، في دونيتسك.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر "تلغرام"، باستهداف القوات الأوكرانية لمدينة ماكييفكا في مقاطعة سوفيتسكي، ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا بين المدنيين، وأودى بحياة سيدتين إحداهما في الـ 29 من العمر، والأخرى في الـ 38، وإصابة امرأة في الـ 39 من العمر.

وذكر المكتب في وقت سابق، "استهداف القوات الأوكرانية لمدينة مكييفكا بـ 5 صواريخ من أنظمة MLRS متعددة الإطلاق".

وأشار المكتب، إلى إصابة رجل في الـ 51 من العمر في قرية كراسني بخار في منطقة، كويبيشيفسك في دونيتسك، جراء انفجار لغم مضاد للأفراد من طراز "بيتال"PFM-1.

المصدر: نوفوستي