بركان شيفلوتش في كامتشاتكا.. عندما يختلط الثلج الأبيض مع رماد البركان الأسود (فيديو)
Sputnik
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نشرت وزارة الطوارئ الروسية لقطات لعملية إزالة مخلفات ثوران بركان شيفلوتش في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.
وقال معهد علم البركين والزازل لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى إن علماء البراكين حصلوا، سابقا، على بيانات الفيديو الأولي لمخلفات ثوران بركان شيفلوتش في كامتشاتكا الذي حدث قبل 4 أيام.
وأظهرت هذه البيانات أن الانفجار الناجم عن ثوران البركان دمر جزءا كبيرا من رأس البركان.
المصدر: تاس