بركان شيفلوتش في كامتشاتكا.. عندما يختلط الثلج الأبيض مع رماد البركان الأسود (فيديو)

نشرت وزارة الطوارئ الروسية لقطات لعملية إزالة مخلفات ثوران بركان شيفلوتش في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

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وقال معهد علم البركين والزازل لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى إن علماء البراكين حصلوا، سابقا، على بيانات الفيديو الأولي لمخلفات ثوران بركان شيفلوتش في كامتشاتكا الذي حدث قبل 4 أيام.

وأظهرت هذه البيانات أن الانفجار الناجم عن ثوران البركان دمر جزءا كبيرا من رأس البركان.

المصدر: تاس