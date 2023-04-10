بركان "شيفيلوتش" ينفث رماده على ارتفاع 20 كم شرقي روسيا

أفاد فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بأن بركان "شيفيلوتش" نفث مساء الاثنين عمودا من الرماد البركاني على ارتفاع يصل إلى 20 كم.

وبدأ ثوران بركان "شيفلوتش" في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في وقت متأخر من مساء الاثنين بتوقيت موسكو.

وبحسب قناة "التليغرام" التابعة لفرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية: "يوم 11 أبريل 2023، 5:44 (20:44 بتوقيت موسكو)، سجل ثوران بركان شيفلوتش، ووفقا للبيانات، كان ارتفاع انبعاث الرماد حوالي 20000 متر فوق مستوى سطح البحر".

ويذكر أن بركان شيفيلوتش الذي ارتفاعه 3283 مترا، كان قد قذف في 19 يناير الماضي عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 6.5 كلم أيضا.

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المصدر: نوفوستي