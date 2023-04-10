لأول مرة.. "إيروفلوت" ترسل طائرة لإصلاحها في إيران

أفادت شركة "إيروفلوت"، وهي أكبر شركة طيران مدني روسية، بأنها أرسلت ولأول مرة طائرة تمتلكها للصيانة والإصلاح في إيران.

وقالت صحيفة RBC: "في يوم 4 أبريل، توجهت طائرة إيرباص A330-300 برقم تسجيل RA-73700 إلى طهران، حيث ستتم صيانة الطائرة من قبل المختصين الفنيين في أكبر شركة طيران إيرانية - شركة ماهان إير".

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ووفقا للصحيفة، بحثت شركة "إيروفلوت" إمكانية الصيانة مع الجانب الإيراني على مدى عدة أشهر.

وستتركز صيانة الطائرة التابعة للشركة الروسية، على معدات هبوط الطائرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الإيرانية المذكورة، تملك القاعدة المادية اللازمة والشهادات والخبرة الواسعة التي تسمح لها بإجراء الصيانة بمستوى عال من الجودة. وستكمل كفاءة الشركات الإيرانية في مجال صيانة وإصلاح الطائرات قدرات مجموعة إيروفلوت.

قبل ذلك، استخدمت شركة إيروفلوت إمكانيات شركات صيانة أجنبية أخرى، ولا سيما HAECO في هونغ كونغ.

المصدر: نوفوستي