"إيروفلوت" تعلن أن الطائرات روسية الصنع ستمثل 70% من قوام أسطولها

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة خطوط الطيران الروسية "إيروفلوت"، سيرغي ألكساندروفسكي، أن الطائرات الروسية وطنية الصنع ستمثل 70% من قوام أسطول الشركة حتى عام 2030.

وقال ألكساندروفسكي: "بحلول عام 2030، نخطط لتشغيل 339 طائرة محلية وتطوير الكفاءات للحفاظ على صلاحية الطائرات للطيران".

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وأكد أن شركة "إيروفلوت" تخطط لنقل ما يصل إلى 43.5 مليون مسافر حتى عام 2023.

يذكر أن شركة "إيروفلوت" الروسية تدخل تصنيف أكبر شركات الخطوط الجوية العالمية الـ20.

المصدر: "سبوتنيك"