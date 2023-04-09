الدفاع الجوي الروسي يعزّز حماية الحدود الشمالية الغربية للبلاد

أعلن نائب قائد قوات الدفاع الجوي الروسي الفريق أندريه ديمين، بدء تأمين الحدود الشمالية الغربية للبلاد على خلفية توسّع الناتو وانضمام فنلندا للحلف، واحتمال التحاق السويد به.

وقال: "أصبحت فنلندا عضوا في الناتو، كما تستعد السويد للانضمام إليه. وفي ظل هذه الظروف، تعمل قوات الدفاع الجوي على حل كافة المسائل المتعلقة بحماية حدود البلاد الشمالية الغربية بما يتماشى مع مستوى التهديد المتزايد".

يشار إلى أنه في 4 أبريل الجاري، انضمت فنلندا بشكل رسمي إلى حلف شمال الأطلسي، فيما قد تنضم السويد لاحقا إن وافقت على ذلك تركيا والمجر.

المصدر: RT