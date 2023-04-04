الأمن الروسي يعتقل زوجين بتهمة التجسس وتسريب معلومات إلى الخدمات الخاصة الأوكرانية

ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، القبض على زوجين من سكان مقاطعة سفيردلوفسك، بتهمة التجسس وتسريب معلومات ذات طبيعة عسكرية تقنية إلى الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وبحسب الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي، سلم المشتبه بهما إلى الخدمات الخاصة الأوكرانية، معلومات ذات طبيعة عسكرية تقنية يمكن استخدامها ضد القوات العسكرية الروسية.

وقال المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي، في منطقة سفيردلوفسك، إن كلا المعتقلين اعتقلا بموجب "الخيانة".

وأكد أن جهاز الأمن اعتقل الزوجين بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا في مشروع مجمع صناعي عسكري في نيجني تاغيل.

وأشار: "قامت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة سفيردلوفسك بقمع الأنشطة غير القانونية للزوجين المتورطين في ارتكاب خيانة عظمى في شكل تجسس ضد إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في المنطقة".

وأوضحت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن أن الزوجين، اللذين تم احتجازهما، قد سلما إلى الخدمات الخاصة بأوكرانيا، مقابل مكافأة مالية، معلومات ذات طبيعة عسكرية تقنية يمكن استخدامها ضد القوات الروسية في سياق العملية العسكرية الخاصة.

واعترف كلا الزوجين بتسليم المخططات مقابل 100000 روبل للخدمات الخاصة الأوكرانية.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس