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الصحة الروسية: 24 جريحا من انفجار سان بطرسبورغ لا زالوا في المشافي

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الصحة الروسية: 24 جريحا من انفجار سان بطرسبورغ لا زالوا في المشافي
Globallookpress
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أفادت اللجنة الصحية في مدينة سان بطرسبورغ، بأن 24 شخصا من أصل 40 أصيبوا في انفجار المقهى بالمدينة، لا يزالون يتلقون العلاج في المشافي.

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وأوضح نائب رئيس اللجنة الصحية في المدينة، أندريه سارانا، أن 5 من المصابين الـ 24 في حالة حرجة، وأن حالة 17 مصابا آخرين متوسطة، بينما تحسنت حالة اثنين.

وذكرت وزارة الصحة الروسية، في وقت سابق، أن 40 شخصا أصيبوا خلال انفجار المقهى في مدينة سان بطرسبرغ، قدموا إلى المشافي لتقلي العلاج، بينهم 3 أطفال.

ووقع انفجار في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط مدينة سان بطرسبورغ، يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل المراسل الحربي الروسي، فلادلين تاتارسكي.

وأفادت مصادر لوكالة "نوفوستي"، بأنه تم إحضار العبوة الناسفة على الأرجح من قبل أحد زوار المقهى، ويشتبه بأنها هدية على شكل تمثال صغير يرجح بأن القنبلة كانت بداخله.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، أمس الاثنين، اعتقال داريا تريبوفا، البالغة من العمر 26 عاما، والمشتبه بها في مقتل تتارسكي.

 

المصدر: RT

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