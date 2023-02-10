الأمن الروسي: الاستخبارات الأجنبية تجمع بيانات عن العملية العسكرية الخاصة عبر البريد الإلكتروني

حذرت هيئة الأمن الفدرالي الروسية من أن وكالات الاستخبارات الأجنبية تستعمل خدمات البريد الإلكتروني الروسية ذات الشعبية لجمع المعلومات حول العملية العسكرية الخاصة والمشاركين فيها.

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وقال الأمن الروسي في بيان له اليوم الجمعة إنه يسجل منذ أغسطس 2022، "وقائع قيام أجهزة الاستخبارات الأجنبية باستخدام خدمات البريد الروسية ذات الشعبية لاكتشاف وجمع المعلومات المتعلقة بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة والأشخاص المشاركين فيها بشكل مباشر".

وأوضح البيان أن الجهات المعادية تستخدم عناوين بريد إلكتروني مشابهة في أسمائها لأسماء نطاقات السلطات التنفيذية الفيدرالية الروسية، لترسل منها على نطاق واسع رسائل بريد إلكتروني إلى المؤسسات والمنظمات، تتضمن "طلبات رسمية" زائفة للحصول على معلومات تتعلق بالمشاركين في العمليات الخاصة والمواطنين الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية والأشخاص الذين دخلوا روسيا من أراضي أوكرانيا، بالإضافة إلى بيانات أخرى تثير اهتمام الاستخبارات الأجنبية.

ودعا البيان إلى توخي اليقظة وأوصى من يتلقي رسائل مشبوهة من النوع المذكور، بمراجعة الهيئات الحكومية ذات الصلة عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية للتحقق في صحة تلك الرسائل دون فتحها والرد عليها قبل ذلك.

المصدر: "نوفوستي"