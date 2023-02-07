شويغو: العمل جار لإنشاء نظام أقمار اصطناعية لاستشعار الأرض عن بعد في جميع الأحوال الجوية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل لإنشاء نظام أقمار اصطناعية، لصالح وزارة الدفاع الروسية، لاستشعار كوكب الأرض عن بعد في جميع الأحوال الجوية.

وقال شويغو، في اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء: "سننظر في مسألة إعادة تجهيز المجموعة المدارية للأجهزة الفضائية العسكرية. في إطار تنفيذ هذا الهدف، يجري تطوير وإنشاء نظام أقمار اصطناعية لاستشعار كوكبنا "الأرض" عن بعد في جميع الأحوال الجوية".

وأضاف أن "البيانات التي تم الحصول عليها ستساعد على زيادة فعالية استخدام القوات".

ولفت وزير الدفاع إلى أنه يجري تطوير هذا النظام من قبل مؤسسة "لافوشكين" للبحوث والإنتاج، وأن الاجتماع سيتناول التقدم الذي تم إحرازه في أعمال التطوير وسيحدد المواعيد النهائية الرئيسية لتنفيذها.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

المصدر: سبوتنيك