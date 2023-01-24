مجلس الدوما يقدم مسودة قانون لتبسيط إجراءات الجنسية الروسية لفئة من الأجانب

تقدم نواب من مجلس الدوما من حزب "الشعب الجديد" بمشروع قانون لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية وإنشاء نظام تأشيرة تفضيلية للعلماء.

وجاء في مسودة المشروع: "يقترح منح الحق للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية من المقيمين بشكل دائم على أراضي روسيا من العلماء والباحثين الذين يتمتعون بالمؤهلات اللازمة ويشاركون بشكل مهني في الأنشطة العلمية و/أو العلمية والتقنية، والذين أبرم معهم عقد عمل (عقد قانون مدني) مع منظمة علمية روسية أو منظمة تنفذ أنشطة لتنفيذ برامج تعليمية للتعليم العالي لمدة سنة واحدة على الأقل، بالتقدم بطلب للقبول بالجنسية الروسية وفقا للإجراءات المبسطة".

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إضافة إلى ذلك، يقترح النواب توفير نظام تأشيرة تفضيلية فيما يتعلق بإصدار تأشير عمل متعددة عادية للعلماء الأجانب ممن أبرموا عقد عمل في روسيا، وكذلك أفراد عائلاتهم، لمدة أقل من 3 سنوات. وفي هذه الحالة، يجب ألا تزيد فترة الموافقة على التأشيرة عن 5 أيام.

ووفقا لأحد واضعي القانون، كسينيا غورياتشيفا، تتجسد مهمتنا "ليس فقط في حماية بلدنا من فقدان رأس المال الفكري والثقافي، ولكن في زيادته"، وتابعت للصحفيين: "تخطط الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف قيود التأشيرات من أجل جذب المتخصصين والعلماء المؤهلين من روسيا، ويجب أن نقدم إجراءات مماثلة". وقد تم تقديم مسودة المشروع إلى مجلس الدوما من قبل النواب غورياتشيفا وماكسيم غولين وأوليغ ليونوف.

المصدر: نوفوستي