 
مباشر

حريق في مركز ثقافي ومدرسة في مقاطعة بيلغورود بروسيا

أخبار روسيا

حريق في مركز ثقافي ومدرسة في مقاطعة بيلغورود بروسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujyx

قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن النيران اندلعت في مبنى سابق لدار الثقافة ومدرسة ابتدائية في منطقة كوروشانسكي بمقاطعة بيلغورود.

وكتب المحافظ  على قناته في تيلغرام، أنه تم إجلاء سكان المنازل المجاورة بسبب الحريق.

وأضاف المحافظ: "اندلع حريق في أراضي المبنى السابق لدار الثقافة والمدرسة الابتدائية. ولأن مركز الحريق يقع بالقرب من بيوت سكنية خاصة، تم إجلاء السكان منها ونقلهم مؤقتا الى مسافة آمنة".

وشدد المحافظ على عدم وقوع أي إصابات بين المواطنين بسبب الحريق.

إقرأ المزيد
قتيل و8 جرحى جراء قصف أوكراني على مدينة بيلغورود وضواحيها
قتيل و8 جرحى جراء قصف أوكراني على مدينة بيلغورود وضواحيها

ونوه بأن العمل جار لإخماد النيران، وتتواجد في المنطقة فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء والإسعاف وخدمات الطوارئ.

ولم يحدد المحافظ، سبب اندلاع الحريق ولم يكشف عن أية تفاصيل أخرى تتعلق به.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا