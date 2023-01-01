شويغو يحقق أمنية طفلة روسية  

قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في إطار الفعالية الخيرية "شجرة تحقيق الأمنيات"، بتحقيق أمنية الطفلة داريا من أودمورتيا، التي ترغب بأن تصبح قائدة طائرة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية: "من شجرة العيد المزينة برسائل تتضمن أمنيات الأطفال، قام الوزير بسحب إحدى هذه الرسائل وكانت من داريا من جمهورية أودمورتيا، وفيها طلبت إهداءها خوذة طيار واقية، وكذلك منحها فرصة مشاهدة موكب النصر يوم 9 مايو من المنصة في الساحة الحمراء في موسكو".

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وبالفعل قام أرتيوم غورني مدير إدارة الثقافة بوزارة الدفاع بتسليم الخوذة نيابة عن الوزير إلى داريا في إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا.

تحمل الخوذة صورة لمقاتلة روسية من طراز "سو-35"، لأن داريا تتعلم حاليا في مدرسة داخلية عسكرية وتحلم بأن تصبح طيارا حربيا.

كما حصلت داريا على دعوة لحضور استعراض عيد النصر العسكري بموسكو ونسخة من اللوحة المصورة "موكب النصر 1945".

وقالت الطفلة معلقة على الهدية: "لقد نالت الخوذة إعجابي الشديد، فهي بلون السماء وعليها رسمة لمقاتلة مع عبارة – لنحلق أعلى فأعلى".

من جانبها قالت والدة الطفلة، أن زوجها رب العائلة، ينفذ حاليا واجبه الوطني ويقوم بمهمات قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي