فتاة تطلب هدية من وزير الدفاع الروسي

تستضيف وزارة الدفاع الروسية الفعالية الخيرية التي تقام في مختلف معسكرات الجيش الروسي والمناطق الروسية بعنوان "شجرة رأس السنة للأمنيات".

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ويشارك في الفعالية الخيرية القادة العسكريون والضباط وأعضاء عائلاتهم. وأقيمت الفعالية من هذا النوع كذلك في المركز الوطني لقيادة الدفاع الروسي، وشارك فيها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الذي فتح بطاقة بريدية معلقة على شجرة رأس السنة للأمنيات أرسلتها الفتاة (داريا) البالغة من العمر 13 عاما من جمهورية أدمورتيا الروسية.

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وطلبت البنت في رسالتها أن يهدي لها وزير الدفاع خوذة واقية يرتديها طيار روسي. كما تمنت أن تزور الساحة الحمراء في عيد النصر 9 مايو لتشاهد العرض العسكري. ووجّه سيرغي شويغو لـ داريا دعوة لحضور الساحة الحمراء يوم 9 مايو المقبل. أما خوذة الطيار فسيتم إهداؤها للفتاة في مدينة إيجيفسك الروسية عشية الاحتفال بعيد رأس السنة.

يذكر أن فعالية "شجرة الأمنيات" تقام للمرة الخامسة في عموم روسيا. ويشارك فيها العام الجاري كذلك نواب وزير الدفاع الروسي الذين يقومون بتلبية كل أمنيات الأطفال. وعلى سبيل المثال فإن الشقيقتيْن، أولغا وليزا، من المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي، قد ركبتا مروحية عسكرية وتلقيتا هدية على شكل دمية دب كبير.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد شارك في وقت سابق في فعالية شجرة "الأمنيات" في ساحة "مانيج" بوسط موسكو حيث فتح 3 بطاقات بريدية إحداها باللون الأزرق من أطفال العسكرين، وثانيها باللون الأخضر من أطفال سكان المناطق الروسية الجديدة، وثالثها باللون الأحمر من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى سبيل المثال فإن الصبي البالغ من العمر 8 أعوام من مدينة زابوروجيه تمنى أن يزور شبه جزيرة القرم ومقر بابا نويل.

المصدر: نوفوستي