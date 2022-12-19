وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي يبحثان تعزيز قدرات البلدين الدفاعية

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، في مينسك اليوم سبل تعزيز القدرات الدفاعية، والتعاون العسكري بين البلدين.

وكتب مساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي فاليري ريفينكو، عبر "تويتر": "بحث وزيرا الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، والروسي سيرغي شويغو، قضايا التعاون العسكري، وتعزيز القدرات الدفاعية للبلدين".

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وأضاف أن لقاء الجانبين، جاء في إطار المحادثات الثنائية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك اليوم.

ووصل الرئيس بوتين اليوم إلى مينسك في زيارة عمل، يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروس، وسير التكامل في إطار دولة الاتحاد، وجملة من القضايا الملحة على أجندة التعاون الدولي والإقليمي بين البلدين الشقيقين.

المصدر: نوفوستي