وزير الدفاع الروسي شويغو يصل إلى مينسك

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى العاصمة البيلاروسية مينسك اليوم الاثنين، قبيل وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وسوف يجري الرئيسان الروسي والبيلاروسي محادثات اليوم الاثنين، وفقا لما أعلن عنه رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي فاليري ريفينكو.

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وكان ريفينكو قد أفاد في وقت سابق بأن وزيري الدفاع في البلدين يعتزمان المشاركة في القمة الروسية البيلاروسية في صيغة ضيقة، في إطار زيارة الرئيس بوتين إلى مينسك اليوم الاثنين 19 ديسمبر، حيث ستبدأ المحادثات حول قضايا التكامل ما بين البلدين بشكل واسع، بمشاركة أعضاء الحكومتين، ورؤساء الوزراء والوزراء، ليواصل الرئيسان بعد ذلك محادثاتهما الفردية، فيما يتوقع بعد ذلك أن يكون هناك مؤتمر صحفي يجيب فيه الرئيسان على أسئلة الصحفيين.

وأشارت الخدمة الصحفية للرئاسية البيلاروسية بأن الرئيسين سيعطيان الأولوية للقضايا الأمنية، ويتبادلان وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والعالم، ويناقشان الإجراءات المشتركة للاستجابة للتحديات الناشئة.

المصدر: نوفوستي