لافروف يصل إلى مينسك ويجتمع بوزير الخارجية البيلاروسي الجديد

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة البيلاروسية مينسك وعقد أول اجتماع له مع وزير الخارجية البيلاروسي الجديد سيرغي أليينيك.

وذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية أن الوزيرين سيجتمعان صباح اليوم الاثنين في مينسك، فيما نشرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية مجموعة من الصور للقاء الوزيرين.

تأتي الزيارة قبل ساعات من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيلاروس، حيث يلتقي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر: بيلتا