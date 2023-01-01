حظر ألعاب Huggy Waggi للأطفال في روسيا

أعلنت هيئة "روس كاتشيستفو" الروسية للرقابة الاستهلاكية حظر بيع ألعاب Huggy Waggi للأطفال في روسيا، بعد الكشف عن احتوائها على مواد قد تضر بصحة الصغار.

ووجهت الهيئة بسحب ألعاب Huggy Waggi منخفضة الجودة من الشركات المصنعة غير المعتمدة.

جاء ذلك على موقع الخدمة الصحفية للهيئة حيث يشار إلى أن الأسواق الروسية الكبيرة مثل Ozon وWildberries وYandex.Market وSberMegaMarket ألغت بطاقات المنتجات التي تحتوي على ألعاب Huggy Waggi.

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وقالت إن "89٪ من ألعاب "حاجي واجي" التي تمت دراستها محتوى كبير من الفينول، حيث عُثر على زيادة بمادة الفينول بأكثر من 4 أضعاف النسبة المسموحة في إحدى الألعاب المشتراة في السوق، ما قد يصيب الطفل بالنعاس والصداع والغثيان.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن الغالبية الساحقة من الألعاب تباع في السوق الروسية دون حسيب ولا رقيب ولا تحمل شهادات مطابقة.

وانضمت متاجر التجزئة والتي تتخصص في بيع ألعاب الأطفال إلى الأسواق الكبيرة وشاطرتها حظر بيع المنتجات منخفضة الجودة وسحب متجرا Azbuka detstva وElmers-mama الإلكترونيان الألعاب من قوائمها، وطلب متجر "عالم الأطفال" من الصناع تقديم نتائج الاختبارات الجديدة لبضائعهم وذلك بعد أن تعهدت الشركة المصنعة بتصحيح الأخطاء.

يذكر أن Huggi Waggi هي وحوش افتراضية من لعبة الرعب الكمبيوترية التي ذاع صيتها على "تيك توك" وبدأت الصناعات في عدة بلدان إنتاج ألعاب للأطفال على صورتها بكميات هائلة.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا